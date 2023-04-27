Как получить выписку из онлайн-трудовой и как ее сделать электронной: инструкция

С 2021 года в Украине трудовые книжки из бумажных превратились в электронные. Пока еще в ходу и те и те, но параллельно обычной учет стажа ведется «онлайн». Электронная трудовая позволяет в будущем начислять пенсии в автоматическом режиме, она не потеряется и при увольнении с работы не нужно ждать, когда ее вернет отдел кадров.

Журналисты dnepr.info решили разобраться, как самостоятельно сделать с бумажной трудовой электронную и как получить с нее выписку.

Как загрузить трудовую книжку

Загрузить свою трудовую можно на портале услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно войти в свой личный кабинет на сайте (авторизоваться можно с помощью BankID или КЭП).

Далее следует выбрать «Сведения о трудовых отношениях». При необходимости нужно добавить о себе недостающую информацию – что писать интуитивно понятно, после нажать кнопку «Сканировать копию» и загрузить скан-копии страниц-файлов.

Документы нужно подписать электронной подписью и отправить в Пенсионный фонд. Понять, что все прошло как надо легко – через время информация о том, что вы загрузили трудовую книжку на портал и ее обработали сотрудники фонда, появится в разделе «Мои обращения».

Как получить выписку из трудовой

Для того, чтобы получить выписку из электронной трудовой книжки нужно войти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и выбрать раздел «Электронная трудовая книжка». Для получения информации нужно выбрать пункт «Коммуникации с ПФУ» и нажать «Запрос на получение электронного документа». Далее нужно добавить номер мобильного и выбрать тип обращения, а после – нажать кнопку «Отправить в ПФУ». Результат появится в разделе «Мои обращения» в формате PDF.

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