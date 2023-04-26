Как Соборная площадь в Днепре выглядела более 50 лет назад: фонтан с лебедями и самолет (ФОТО)

Нынешняя Соборная площадь была основана еще в 1786 году и планировалась как центр города, но впоследствии центр переместился в низину, а площадь осталась одним из любимейших мест для прогулок горожан.

Осваивать территорию площади начали в 1787 году, тогда же был заложен первый камень Преображенского собора, но уже в 1789 году работы были заморожены из-за нехватки средств и не велись вплоть до 1830 года, когда был храм был вторично заложен, но уже в совсем другом месте. Построили его в 1835 году. Название Соборная площадь было утверждено в 1834 году на генеральном плане города. После возведения церкви неподалеку было решено строить богоугодные заведения, где содержали умалишенных.

Позже было выстроено несколько корпусов, где всем горожанам предоставлялась медицинская помощь разного характера. В 1861 году на Соборной площади появился корпус мужской гимназии – сегодня там учатся студенты-медики.

С конца 1880-х годов на площади стали устраивать народные собрания – сначала для молебней, потом для гуляний. В 1897 году через Соборную площадь стал проходить трамвайный маршрут. В начале прошлого века на площади было построено здание высшего горного училища, а в 1902 году появилось здание исторического музея. В 1930-х было построено здание областной научной библиотеки.

В 1918 году на площади обустроили кладбище, где хоронили военных и почетных жителей города.

После этого на площади возвели музей комсомола, установили несколько памятников.

Позже была построена Диорама и фонтан неподалеку.

Среди необычных экспонатов тут была даже самолет, но со временем его убрали. Фонтан тоже исчез.

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