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  • Как Соборная площадь в Днепре выглядела более 50 лет назад: фонтан с лебедями и самолет (ФОТО)

Как Соборная площадь в Днепре выглядела более 50 лет назад: фонтан с лебедями и самолет (ФОТО)

Сегодня 14:07
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Нынешняя Соборная площадь была основана еще в 1786 году и планировалась как центр города, но впоследствии центр переместился в низину, а площадь осталась одним из любимейших мест для прогулок горожан.

Новости Днепра про Как Соборная площадь в Днепре выглядела более 50 лет назад: фонтан с лебедями и самолет (ФОТО)

Осваивать территорию площади начали в 1787 году, тогда же был заложен первый камень Преображенского собора, но уже в 1789 году работы были заморожены из-за нехватки средств и не велись вплоть до 1830 года, когда был храм был вторично заложен, но уже в совсем другом месте. Построили его в 1835 году. Название Соборная площадь было утверждено в 1834 году на генеральном плане города. После возведения церкви неподалеку было решено строить богоугодные заведения, где содержали умалишенных.

Новости Днепра про Как Соборная площадь в Днепре выглядела более 50 лет назад: фонтан с лебедями и самолет (ФОТО)

Позже было выстроено несколько корпусов, где всем горожанам предоставлялась медицинская помощь разного характера. В 1861 году на Соборной площади появился корпус мужской гимназии – сегодня там учатся студенты-медики.

Новости Днепра про Как Соборная площадь в Днепре выглядела более 50 лет назад: фонтан с лебедями и самолет (ФОТО)

С конца 1880-х годов на площади стали устраивать народные собрания – сначала для молебней, потом для гуляний. В 1897 году через Соборную площадь стал проходить трамвайный маршрут. В начале прошлого века на площади было построено здание высшего горного училища, а в 1902 году появилось здание исторического музея. В 1930-х было построено здание областной научной библиотеки.

Новости Днепра про Как Соборная площадь в Днепре выглядела более 50 лет назад: фонтан с лебедями и самолет (ФОТО)

В 1918 году на площади обустроили кладбище, где хоронили военных и почетных жителей города.

Новости Днепра про Как Соборная площадь в Днепре выглядела более 50 лет назад: фонтан с лебедями и самолет (ФОТО)

После этого на площади возвели музей комсомола, установили несколько памятников.

Новости Днепра про Как Соборная площадь в Днепре выглядела более 50 лет назад: фонтан с лебедями и самолет (ФОТО)

Позже была построена Диорама и фонтан неподалеку.

Новости Днепра про Как Соборная площадь в Днепре выглядела более 50 лет назад: фонтан с лебедями и самолет (ФОТО)

Среди необычных экспонатов тут была даже самолет, но со временем его убрали. Фонтан тоже исчез.

 

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Новости Днепра про Как Соборная площадь в Днепре выглядела более 50 лет назад: фонтан с лебедями и самолет (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как Соборная площадь в Днепре выглядела более 50 лет назад: фонтан с лебедями и самолет (ФОТО)Русский

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