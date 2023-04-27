Одноэтажные домики на самом берегу Днепра: как выглядел поселок Лоц-Каменка почти 70 лет назад (ФОТО)

Первые поселенцы появились тут при строительстве крепости Кодак. После 1750 года сюда перевели часть лоцманов, которые обитали возле порога Ненасытец — нужны были люди, способные проходить пороги и перевозить через реку казаков, которые находились в крепости. К 1787 году в поселении уже проживало 120 лоцманов-проводников. «Перевозчики» были освобождены от налогов и воинской повинности, получали жалование. В 1794 году тут была построена церковь.
Дважды в год на поселке – перед открытие и закрытием навигации община проводила собрание, решала основные вопросы и выбирала атамана, его помощника, казначея и писаря. У 1870-м году на территории Лоц-Каменки проживало чуть более двух тысяч человек.
После 1850-х годов лоцманы стали зарабатывать тем, что проводили через пороги торговые суда и плоты с деревом.
В 1903 году на поселке появилась земская школа. Все мужчины селения были лоцманами, профессия передавалась от отца к сыну и осваивать ее начинали еще с детства. К 1925 году на территории проживало почти 4,5 тыс человек.
После строительства ДнепроГЕС и затопления порогов профессия лоцмана практически перестала существовать.
В 1970-х годах часть поселка была отдана под строительство жилмассива. Сегодня в Лоц-Каменке есть Народный музей лоцманов. У селения есть даже свой герб и хоругва – они были утверждены на собрании жителей в 2000 году. На Гербе на синем щите изображен казак с лоцманским веслом в руке и 9 треугольников белого цвета – они символизируют пороги реки.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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