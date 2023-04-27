Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Одноэтажные домики на самом берегу Днепра: как выглядел поселок Лоц-Каменка почти 70 лет назад (ФОТО)

Одноэтажные домики на самом берегу Днепра: как выглядел поселок Лоц-Каменка почти 70 лет назад (ФОТО)

Сегодня 14:42
просмотров

Лоцманская Каменка или Лоц-Каменка – один из старейших поселков в Днепре. Когда-то это было село, где жили лоцманы, сегодня часть его территории занимает жилмассив Победа, а часть все еще считается поселком.

Первые поселенцы появились тут при строительстве крепости Кодак. После 1750 года сюда перевели часть лоцманов, которые обитали возле порога Ненасытец  — нужны были люди, способные проходить пороги и перевозить через реку казаков, которые находились в крепости. К 1787 году в поселении уже проживало 120 лоцманов-проводников. «Перевозчики» были освобождены от налогов и воинской повинности, получали жалование. В 1794 году тут была построена церковь.

Новости Днепра про Одноэтажные домики на самом берегу Днепра: как выглядел поселок Лоц-Каменка почти 70 лет назад (ФОТО)

Дважды в год на поселке – перед открытие и закрытием навигации община проводила собрание, решала основные вопросы и выбирала атамана, его помощника, казначея и писаря. У 1870-м году на территории Лоц-Каменки проживало чуть более двух тысяч человек.

После 1850-х годов лоцманы стали зарабатывать тем, что проводили через пороги торговые суда и плоты с деревом.

В 1903 году на поселке появилась земская школа. Все мужчины селения были лоцманами, профессия передавалась от отца к сыну и осваивать ее начинали еще с детства. К 1925 году на территории проживало почти 4,5 тыс человек.

Новости Днепра про Одноэтажные домики на самом берегу Днепра: как выглядел поселок Лоц-Каменка почти 70 лет назад (ФОТО)

После строительства ДнепроГЕС и затопления порогов профессия лоцмана практически перестала существовать.

В 1970-х годах часть поселка была отдана под строительство жилмассива. Сегодня в Лоц-Каменке есть Народный музей лоцманов. У селения есть даже свой герб и хоругва – они были утверждены на собрании жителей в 2000 году. На Гербе на синем щите изображен казак с лоцманским веслом в руке и 9 треугольников белого цвета – они символизируют пороги реки.

Новости Днепра про Одноэтажные домики на самом берегу Днепра: как выглядел поселок Лоц-Каменка почти 70 лет назад (ФОТО)

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

Читайте также:

Новости Днепра про Одноэтажные домики на самом берегу Днепра: как выглядел поселок Лоц-Каменка почти 70 лет назад (ФОТО)Українська Новости Днепра про Одноэтажные домики на самом берегу Днепра: как выглядел поселок Лоц-Каменка почти 70 лет назад (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Сколько можно заработать в Днепре без опыта работы: перечень вакансий
    Новости Днепра
    Сегодня 13:03
    Сколько можно заработать в Днепре без опыта работы: перечень вакансий

    Найти работу человеку без опыта не всегда просто, поскольку большинство…

    Будут ли у днепрян дополнительные выходные на майские праздники
    Новости Днепра
    Сегодня 12:17
    Будут ли у днепрян дополнительные выходные на майские праздники

    Будут ли дополнительные выходные в мае.

    В Днепре популярный трамвай временно сменил маршрут: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 12:03
    В Днепре популярный трамвай временно сменил маршрут: подробности

    Важная информация!

    Пес бился в конвульсиях: в Днепре на Красном Камне догхантеры разбрасывают яд
    Новости Днепра
    Сегодня 11:48
    Пес бился в конвульсиях: в Днепре на Красном Камне догхантеры разбрасывают яд

    В Днепре снова травят собак.

    Последние новости

    Группа «Антитела» анонсировала концерт в Крыму: когда запланировано шоу в Ялте
    Группа «Антитела» анонсировала концерт в Крыму: когда запланировано шоу в Ялте

    Группа "Антитела" уже собирается дать концерт в Крыму.

    Сегодня 13:44
    просмотров
    На Днепропетровщине котик упал в 7-метровый колодец: его доставали спасатели
    На Днепропетровщине котик упал в 7-метровый колодец: его доставали спасатели

    Вчера, 26 апреля, в селе Оленовка Каменского района котик упал в колодец на территории частного домовладения.

    Сегодня 13:29
    1
    просмотров
    Сколько можно заработать в Днепре без опыта работы: перечень вакансий
    Сколько можно заработать в Днепре без опыта работы: перечень вакансий

    Найти работу человеку без опыта не всегда просто, поскольку большинство работодателей в Днепре ищут сотрудников с хотя бы минимальным опытом. Для тех, кто открыт новому, есть множество вакансий, где опыт работы не требуется, а нужна лишь настойчивость и желание учиться.…

    Сегодня 13:03
    просмотров
    Полез за «горячими турами»: в Кривом Роге мужчина ночью ворвался в помещение турфирмы
    Полез за «горячими турами»: в Кривом Роге мужчина ночью ворвался в помещение турфирмы

    В Кривом Роге задержали мужчину, который ночью ворвался в помещение турфирмы.

    Сегодня 12:56
    просмотров
    Будут ли у днепрян дополнительные выходные на майские праздники
    Будут ли у днепрян дополнительные выходные на майские праздники

    Будут ли дополнительные выходные в мае.

    Сегодня 12:17
    просмотров
    В Днепре популярный трамвай временно сменил маршрут: подробности
    В Днепре популярный трамвай временно сменил маршрут: подробности

    Важная информация!

    Сегодня 12:03
    3
    просмотров
    Пес бился в конвульсиях: в Днепре на Красном Камне догхантеры разбрасывают яд
    Пес бился в конвульсиях: в Днепре на Красном Камне догхантеры разбрасывают яд

    В Днепре снова травят собак.

    Сегодня 11:48
    просмотров
    В Днепре объявили желтый уровень опасности: причина
    В Днепре объявили желтый уровень опасности: причина

    Если куда-то собираетесь – обязательно берите с собой зонт!

    Сегодня 11:06
    1
    просмотров
    В Днепре заработают новые камеры автоматической фиксации автонарушений: где их установили
    В Днепре заработают новые камеры автоматической фиксации автонарушений: где их установили

    В Днепре установили новые камеры фиксации автонарушений.

    Сегодня 11:03
    просмотров
    В Днепре один из жилых массивов остался без воды: когда возобновят водоснабжение
    В Днепре один из жилых массивов остался без воды: когда возобновят водоснабжение

    Лучше сделайте запасы воды!

    Сегодня 10:31
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх