Погода на 22 января: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 22 января:

Скотина, выпущенная во двор, в хлев стремится — к холоду и снегопаду.

Морозная погода — к хорошему урожаю яровых.

Вороны и галки сидят на верхушках деревьев — к морозам, на снегу — к оттепели.

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