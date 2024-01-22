Погода на 22 января: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 22 января:
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Хорошего дня, друзья!
Захватите с собой зонт!
Одевайтесь теплее, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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