Погода на 22 січня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Гарного дня, друзі!

Згідно з прогнозами синоптиків, потішивши нас безхмарним ранком, погода зміниться вже в середині дня і небо в Дніпрі вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів! Вранці температура повітря -6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -2°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 22 січня:

Місяць світить яскраво – до морозу.

Ясний день – до хорошого врожаю.

Морозна погода – до хорошого врожаю ярих.

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