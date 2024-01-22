Погода на 22 січня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Згідно з прогнозами синоптиків, потішивши нас безхмарним ранком, погода зміниться вже в середині дня і небо в Дніпрі вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів! Вранці температура повітря -6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -2°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 22 січня:
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