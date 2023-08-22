Погода на 22 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, днем облака в Днепре появятся на небе только для того, чтобы к вечеру развеяться. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем, возможно, будет идти дождь, но ближе к вечеру он закончится. Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 22 августа:
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