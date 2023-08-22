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Погода на 22 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 22 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, днем облака в Днепре появятся на небе только для того, чтобы к вечеру развеяться. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем, возможно, будет идти дождь, но ближе к вечеру он закончится. Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 22 августа: 

  • С 22-го августа теплых дождей не стоит ждать до следующей весны.
  • Если на Матвея непогода, то следующий год будет неурожайным.
  • Спокойная и тихая погода – к теплой осени и поздней зиме.
  • Овес поспел на Матвея – к хорошему урожаю орехов.
  • Южный и вихревой ветер – к большому количеству снега зимой.
  • Ясная ночь без росы утром – к дождю на следующий день.
  • Сурки свистят громко – первая половина осени будет теплой.

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Новости Днепра про Погода на 22 августа: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 22 августа: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

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