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Погода на 22 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 22 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Згідно з прогнозами синоптиків, вдень хмари в Дніпрі з’являться на небі лише для того, щоб надвечір розвіятися. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень, можливо, буде йти дощ, але ближче до вечора він закінчиться. Вранці температура повітря +21°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +30°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 22 серпня:

  • Якщо вранці багато роси та туману, день буде ясним.
  • Гарний урожай ягід у лісі – до морозної зими.
  • Великий урожай горобини обіцяє заморозки.

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Новости Днепра про Погода на 22 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 22 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарністьРусский

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