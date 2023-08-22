Погода на 22 серпня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Захопіть з собою парасольку!

Згідно з прогнозами синоптиків, вдень хмари в Дніпрі з’являться на небі лише для того, щоб надвечір розвіятися. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень, можливо, буде йти дощ, але ближче до вечора він закінчиться. Вранці температура повітря +21°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +30°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 22 серпня:

Якщо вранці багато роси та туману, день буде ясним.

Гарний урожай ягід у лісі – до морозної зими.

Великий урожай горобини обіцяє заморозки.

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