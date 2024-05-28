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Владислав Москвич из Днепропетровщины завоевал бронзу Кубка Европы в Каунасе

Сегодня 07:56
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19-летний Владислав Москвич из Днепропетровщины выделил бронзу Кубка Европы в Литве, городе Каунас.

Новости Днепра про Владислав Москвич из Днепропетровщины завоевал бронзу Кубка Европы в Каунасе

Об этом сообщили на Facebook-странице Днепропетровской областной Федерации дзюдо.

В Каунасе 25 и 26 мая проходил очередной Кубок Европы для спортсменов до 21 года. Кроме Украины, за победу боролись 253 участника из 13 стран.

«В копилку Украины свою награду положил и представитель Днепропетровщины Владислав Москвич. Парень завоевал бронзу в весовой категории до 100 кг. На литовских татами спортсмен провел три схватки, в двух победил. В частности, в поединке за бронзовую медаль он одержал чистую победу над латвийским дзюдоистом Даниилсом Громовсом», — говорится в сообщении. 

Стоит отметить, что в целом украинцы на этом соревновании завоевали 17 медалей: 7 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых. И заняли общекомандное первое место в медальном зачете.

Напомним, ранее мы писали, что днепрянка Дарья Ткачева победила на этапе молодежного Кубка Европы по скалолазанию.

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