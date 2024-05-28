Владислав Москвич из Днепропетровщины завоевал бронзу Кубка Европы в Каунасе

Об этом сообщили на Facebook-странице Днепропетровской областной Федерации дзюдо.
В Каунасе 25 и 26 мая проходил очередной Кубок Европы для спортсменов до 21 года. Кроме Украины, за победу боролись 253 участника из 13 стран.
«В копилку Украины свою награду положил и представитель Днепропетровщины Владислав Москвич. Парень завоевал бронзу в весовой категории до 100 кг. На литовских татами спортсмен провел три схватки, в двух победил. В частности, в поединке за бронзовую медаль он одержал чистую победу над латвийским дзюдоистом Даниилсом Громовсом», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в целом украинцы на этом соревновании завоевали 17 медалей: 7 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых. И заняли общекомандное первое место в медальном зачете.
Напомним, ранее мы писали, что днепрянка Дарья Ткачева победила на этапе молодежного Кубка Европы по скалолазанию.
Читайте также:
Автор:
В Павлограде в Днепропетровской области судили отца, который отправил свою…
В Днепропетровской области ищут пропавшего мужчину.
В Кривом Роге на Днепропетровщине погиб известный барбер.
В Кривом Роге задержали начальницу отдела образования исполкома, директора детско-юношеской…
Абонентам частной энергетической компании ЦЭК сообщают о проведении плановых работ сегодня, 28 мая.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре водителя без прав во второй раз поймали за превышение скоростного режима.
В Днепровском районе заметили странные дорожные знаки.
В Павлограде в Днепропетровской области судили отца, который отправил свою несовершеннолетнюю дочь на порнокастинг.
В Укрэнерго сообщили хорошие новости об отключениях света 28 мая.
Японский блогер побывал в Днепре и рассказал о своих впечатлениях.
В Днепропетровской области ищут пропавшего мужчину.
В Кривом Роге на Днепропетровщине погиб известный барбер.
Жителям Днепра для получения ряда услуг часто нужно предъявить ряд документов в бумажном виде. Можно отправить запрос в ПФУ на подготовку бумажных документов и в определенный день приехать за ними в сервисный центр. Таким образом можно заказать выписки из системы…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!