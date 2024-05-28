Сегодня в Днепре на череде улиц весь день не будет света: адреса

В связи с этим с 08:30 до 20:30 будет прекращено электроснабжение по следующим адресам:
Подробную информацию об отключении света смотрите в Telegram-канале компании.
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