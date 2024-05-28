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Сегодня в Днепре на череде улиц весь день не будет света: адреса

Сегодня 06:51
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Абонентам частной энергетической компании ЦЭК сообщают о проведении плановых работ сегодня, 28 мая.

Новости Днепра про Сегодня в Днепре на череде улиц весь день не будет света: адреса

В связи с этим с 08:30 до 20:30 будет прекращено электроснабжение по следующим адресам:

  • ул. Академика Янгеля: 12, 14;  
  • ул. Алана Шепарда: 13-А, 14, 15, 17; 
  • ул. Берестейская: 18-24 (четные); 
  • ул. Строителей: 35-47 (нечетные); 
  •  ул. Энергетическая: 14-А, 18, 25; 
  • ул. Литовская: 1; 
  •  ул. Макарова: 10-16 (четные), 18-Б, 20-А, 22, 26, 27-М, 29-33 (нечетные), 35-А, 37, 39; 
  • ул. Независимости: 29-Б; 
  • ул. Призаводская: 1-4; 
  • ул. Промышленная: 1-Г, 3-А; 
  • ул. Фабричная: 1; 
  • ул. Фабрично-заводская: 27-Б, 58, 60, 62; 
  • пров. Энергетический: 2, 4-6, 8; 
  • просп. Богдана Хмельницкого: 20-Б.

Подробную информацию об отключении света смотрите в Telegram-канале компании.

Абонентам ДТЭК всю информацию получайте на сайте.

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