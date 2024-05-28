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В Днепре за прошедшие сутки заметили необычный автомобиль: что с ним произошло

Сегодня 08:59
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Вчера, 27 мая, жители города наблюдали за тем, как по улицам Днепра катается оригинальный кабриолет, предположительно произведенный вручную.

Новости Днепра про В Днепре за прошедшие сутки заметили необычный автомобиль: что с ним произошло

Видео и фотографии с этим удивительным автомобилем распространились в местных Telegram-каналах. На них видно, как молодые мужчины, громко включив популярную музыку, наслаждаются прогулкой на ВАЗ, который неизвестные переделали в кабриолет. 

Правда, механические свойства машины после переработки, вероятно, не сохранились, поэтому пришлось толкать ее руками.

Новости Днепра про В Днепре за прошедшие сутки заметили необычный автомобиль: что с ним произошло

На одном из распространенных видео во время поездки ребята перепрыгивали с одного ВАЗа на этот «Жигули-кабриолет», что не является безопасным, и снимали это на видео.

А после недолгого катания авто оставили недалеко от супермаркета «Varus» на улице Богомаза.

Новости Днепра про В Днепре за прошедшие сутки заметили необычный автомобиль: что с ним произошло

 

 

Впоследствии вечером Telegram-канал «Днепр Оперативный» поделился видео, на котором видно, что полицейские изъяли модное авто. Кстати, также можно заметить, что даже во время поездки с патрульными кто-то до сих пор сидел в «салоне» и не хотел покидать такое чудо-изобретение.

Новости Днепра про В Днепре за прошедшие сутки заметили необычный автомобиль: что с ним произошло

Ранее мы писали, что в Днепре патрульные вторично остановили гонщика без прав, который нарушал скоростной режим.

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Новости Днепра про В Днепре за прошедшие сутки заметили необычный автомобиль: что с ним произошлоУкраїнська Новости Днепра про В Днепре за прошедшие сутки заметили необычный автомобиль: что с ним произошлоРусский

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