В Днепре за прошедшие сутки заметили необычный автомобиль: что с ним произошло

Видео и фотографии с этим удивительным автомобилем распространились в местных Telegram-каналах. На них видно, как молодые мужчины, громко включив популярную музыку, наслаждаются прогулкой на ВАЗ, который неизвестные переделали в кабриолет.
Правда, механические свойства машины после переработки, вероятно, не сохранились, поэтому пришлось толкать ее руками.
На одном из распространенных видео во время поездки ребята перепрыгивали с одного ВАЗа на этот «Жигули-кабриолет», что не является безопасным, и снимали это на видео.
А после недолгого катания авто оставили недалеко от супермаркета «Varus» на улице Богомаза.
Впоследствии вечером Telegram-канал «Днепр Оперативный» поделился видео, на котором видно, что полицейские изъяли модное авто. Кстати, также можно заметить, что даже во время поездки с патрульными кто-то до сих пор сидел в «салоне» и не хотел покидать такое чудо-изобретение.
Ранее мы писали, что в Днепре патрульные вторично остановили гонщика без прав, который нарушал скоростной режим.
Читайте также:
Автор:
В Днепре водителя без прав во второй раз поймали за…
В Днепровском районе заметили странные дорожные знаки.
В Укрэнерго сообщили хорошие новости об отключениях света 28 мая.
Японский блогер побывал в Днепре и рассказал о своих впечатлениях.
Страна-агрессор снова запускает фейки.
19-летний Владислав Москвич из Днепропетровщины выделил бронзу Кубка Европы в Литве, городе Каунас.
Абонентам частной энергетической компании ЦЭК сообщают о проведении плановых работ сегодня, 28 мая.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре водителя без прав во второй раз поймали за превышение скоростного режима.
В Днепровском районе заметили странные дорожные знаки.
В Павлограде в Днепропетровской области судили отца, который отправил свою несовершеннолетнюю дочь на порнокастинг.
В Укрэнерго сообщили хорошие новости об отключениях света 28 мая.
Японский блогер побывал в Днепре и рассказал о своих впечатлениях.
В Днепропетровской области ищут пропавшего мужчину.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!