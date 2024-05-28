Погода на 28 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

За прогнозами синоптиків, хмарний день та вечір прийдуть у Дніпрі на зміну ясному ранку. Без опадів! Вранці температура повітря +17°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +28°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

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