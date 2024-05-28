В Днепре задержали нетрезвого водителя и обнаружили у него поддельные документы

В Днепре вчера, 27 мая, ночью патрульные задержали мужчину, который сел подвыпивший за руль, и обнаружили у него поддельные документы.

Об этом сообщается в патрульной полиции Днепропетровской области.

Вчера вечером в Самарском районе правоохранители остановили автомобиль Geely, за рулем которого находился мужчина. Он передал полицейским документы на проверку, после чего оказалось, что водительское удостоверение было поддельным. Водитель сообщил, что приобрел его в интернете. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Также, с помощью Драгера, в крови правонарушителя обнаружили 2.02 промилле алкоголя.

Патрульные составили материалы по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим этого права) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Гражданин был отстранен от управления, — отметили в публикации полиции.

Напомним, ранее мы писали, что по улицам Днепра ездил чудо-автомобиль.

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