Погода на 21 мая: в Днепре ожидается дождь с грозой

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре весь день ожидается ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Вечером будет идти дождь с грозой. Утром температура воздуха +15°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 21 мая:

облака сбились в одну кучу — ждите непогоду;

черемуха обильно цветет – будет мокрое лето;

луна покрывается дымкой — скоро ухудшится погода;

вечером увидели радугу — до погожого следующего дня;

вечером небо красное, значит, погода будет хорошая.

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