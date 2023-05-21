Погода на 21 мая: в Днепре ожидается дождь с грозой

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре весь день ожидается ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Вечером будет идти дождь с грозой. Утром температура воздуха +15°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 21 мая:
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