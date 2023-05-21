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Погода на 21 мая: в Днепре ожидается дождь с грозой

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 21 мая: в Днепре ожидается дождь с грозой

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре весь день ожидается ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Вечером будет идти дождь с грозой. Утром температура воздуха +15°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 21 мая:

  • облака сбились в одну кучу — ждите непогоду;
  • черемуха обильно цветет – будет мокрое лето;
  • луна покрывается дымкой — скоро ухудшится погода;
  • вечером увидели радугу — до погожого следующего дня;
  • вечером небо красное, значит, погода будет хорошая.

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