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Погода на 21 травня: у Дніпрі очікується дощ із грозою

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 21 травня: у Дніпрі очікується дощ із грозою

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі весь день триматиметься ясна погода, а увечері на небі з’являться хмари. Увечері буде йти дощ з грозою. Вранці температура повітря +15°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +23°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 21 травня:

  • Хмари збилися в одну купу – чекайте на негоду;
  • Увечері побачили веселку – до погожого наступного дня;
  • Увечері небо червоне, отже, погода буде гарною.

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Новости Днепра про Погода на 21 травня: у Дніпрі очікується дощ із грозоюУкраїнська Новости Днепра про Погода на 21 травня: у Дніпрі очікується дощ із грозоюРусский

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