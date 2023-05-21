Погода на 21 травня: у Дніпрі очікується дощ із грозою

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі весь день триматиметься ясна погода, а увечері на небі з’являться хмари. Увечері буде йти дощ з грозою. Вранці температура повітря +15°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +23°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 21 травня:

Хмари збилися в одну купу – чекайте на негоду;

Увечері побачили веселку – до погожого наступного дня;

Увечері небо червоне, отже, погода буде гарною.

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