Останній дзвінок у школах Дніпра: стала відома приблизна дата

У Міністерстві освіти та науки визначилися з датою останнього дзвоника у школах. Також з'явилися рекомендації щодо проведення цих заходів в умовах війни.

Останній дзвоник у школах України рекомендується провести 16 червня.

Про це розповів заступник міністра освіти України Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

Однак кожен навчальний заклад має право обрати іншу дату. Формат свята можуть встановлювати не лише у школах, а й військові адміністрації – залежно від ситуації у регіоні.

На розсуд військових адміністрацій кожного регіону залежно від військово-політичної ситуації та ситуації з безпеки всередині країни науково-педагогічна рада, засновники та військові адміністрації ухвалюють остаточне рішення про закінчення цього 2022-2023 навчального року, – пояснив Вітренко.

Крім того, свято останнього дзвоника можуть провести онлайн. Це стосується тих шкіл, де немає укриття або вони розташовані у потенційно небезпечному регіоні.

А що із випускними?

Документи щодо освіти випускникам у МОН рекомендують вручати 21-23 червня.

Вітренко також зазначив, що випускних не буде на територіях, де навчання дітей проходило в онлайн-режимі – це важливо для безпеки дітей, батьків та вчителів.

Нагадаємо, згідно з постановою уряду №711 від 24 червня 2022 року, під час дії воєнного стану навчальний рік триває з 1 вересня 2022 року до 30 червня 2023 року.

Нагадаємо, раніше ми писали: ДПА: коли планують складати тести дніпровські учні.

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