Погода на 20 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптков, в этот день в Днепре облаков на небе не будет только на рассвете, а утром и до самого вечера будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 20 декабря:
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