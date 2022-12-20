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Погода на 20 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 20 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптков, в этот день в Днепре облаков на небе не будет только на рассвете, а утром и до самого вечера будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 20 декабря:

  • Сильный шквалистый ветер с востока — к долгим холодам.
  • Морозный день — к знойному лету.
  • Обильные осадки с тяжёлым снегом — лето сырым будет.
  • Хлопья воздушные и сухие — к летней засухе.
  • Ясная погода без осадков — летний период окажется сухим.
  • Кошка много воды пьет — к холодам.
  • Теплая зима предвещает хорошую весну и прохладное лето.

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Новости Днепра про Погода на 20 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 20 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадковРусский

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