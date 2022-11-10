Батарейка, прищепка и фольга: как сделать фонарик своими руками (ИНСТРУКЦИЯ)

Сегодня в Днепре и области снова могут быть плановые отключения света, при этом нужно выбрать: сидеть дома при свете свечи или фонарика. Но есть и другой вариант. Журналисты dnepr.info узнали, как можно сделать безопасную «вечную» свечку с минимумом затрат и максимальной продолжительною «жизни».

Чтобы сделать такую свечку понадобится две батарейки – тут без разницы подойдет и АА и ААА, светодиод на 3 Вт, скотч, тонкая резинка, кусочек медной проволоки, фольга и паяльник.

Для начала нужно две батарейки обмотать скотчем, соблюдая полярность. «Плюс» одной батарейки должен находится напротив «минуса» другой.

С одной стороны нужно припаять светодиод. У него также есть своя полярность и ее нужно соблюдать. При этом, длинная «ножка» светодиода должна быть со стороны «плюса».

Если нужно, чтобы свеча работала не постоянно, а периодически «гасла», то припаять нужно только один край светодиода со стороны «минуса» батарейки.

Для лучшего контакта можно зачистить место пайки наждачной бумагой.

С другой стороны батареек нужно припаять медную проволоку, соединив таким образом «плюс» и «минус».

Проволоку можно заменить фольгой. «Блестящая бумага» должна быть термостойкой. Фольгу нужно сложить в несколько раз и сделать продолговатую алюминиевую пластину. Ее нужно примотать скотчем к батарейкам там, где должна была проходить проволока.

Чтобы «зажечь» такую свечку нужно просто поднести одну «ножку» светодиода к полюсу батарейки и закрепить ее с помощью канцелярской резинки.

Без паяльника

Такую же свечку можно сделать и без паяльника и фольги. Но брать нужно не АА-батарейку, а «таблетку» или дисковую. К такой батарейке нужно прикрепить светодиод так, чтобы его длинная «ножка» была со стороны «плюс». Конструкцию закрепить прищепкой. Фонарик готов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: