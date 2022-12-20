Погода на 20 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптків, у цей день у Дніпрі хмар на небі не буде лише у світанку, а зранку і до самого вечора утримається хмарна погода. Без опадів! Вранці температура повітря -6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до 0°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 20 грудня:
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