Погода на 20 грудня: у Дніпрі буде хмарно, але без опадів

Одягайтеся тепліше, друзі!

За прогнозами синоптків, у цей день у Дніпрі хмар на небі не буде лише у світанку, а зранку і до самого вечора утримається хмарна погода. Без опадів! Вранці температура повітря -6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до 0°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 20 грудня:

Морозний день – до спекотного літа.

Сонце в тумані – до сильної хуртовини.

Кішка багато води п’є – до холодів.

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