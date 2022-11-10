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Первый детский сад и революционер на фасаде: история дома Геккера в Днепре

Сегодня 17:51
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На бывшей улице Гоголевской в Днепре доходные дома стали появляться только в конце 1890-х годов, когда население города росло быстрыми темпами. Улица эта долгое время была пустой и не пользовалась большой популярностью.
Новости Днепра про Первый детский сад и революционер на фасаде: история дома Геккера в Днепре

 

В 1900 году купец Геккер купил на бывшей Гоголевской участок с небольшим каменным домиком и садом и начал строительство нового доходного дома. Здание вышло трехэтажное, с пышной отделкой фасада. Предполагалось, что квартиры в доме будут арендовать люди с деньгами. Комнаты были просторные, с высокими потолками, в самом доме был холодильник. Но дело не пошло, клиентов было мало, и купец обанкротился. Он вложил много сил и средств в доходный дом, но начался экономический кризис, постояльцы не могли платить указанную сумму за проживание, поэтому искали более дешевые варианты, а купец не желавший уступать в оплате за комнаты потерял свой бизнес. Владел домом он не долго, уже в 1910 году у дома значится другой владелец.

Любопытно, что домик в глубине двора Геккер приказал не сносить, а оставил его в качестве здания, где размешались слуги постояльцев. После продажи доходного дома в этом небольшом особнячке открылся один из первых детских садов в Днепре.

Интересно, что и новый владелец не смог толком заработать на доходном доме. Началась Первая мировая война, потом революция, смена власти. За домом никто не смотрел, его не чинили, поэтому с годами здание обветшало и выглядело непрезентабельно, не смотря на всю свою красоту фасада.

Новости Днепра про Первый детский сад и революционер на фасаде: история дома Геккера в Днепре

 

Необычна сама фигура владельца. Геккер был страстным поклонником революции и даже на фасад возведенного дома попросил разместить бюст революционера Петра Лаврова. в 1940-х бюст с фасада был снят и перевезен в создаваемый тогда Музей Революции, но во время Второй мировой войны здание с экспонатами, в том числе и бюстом было разбито бомбежками, ничего не уцелело.

В 1927 году бывший дом Геккера был передан на баланс жилищного кооператива. Просторные квартиры стали коммунальными. Здание решили капитально отремонтировать. С фасада сбили большую часть лепного декора, из парадного входа сделали дополнительную жилую комнату, а просторные квартиры перепланировали.

Новости Днепра про Первый детский сад и революционер на фасаде: история дома Геккера в Днепре

 

На цокольном этаже здания разместили врачебный пункт, который проработал там до 1970-х годов.

Здание можно увидеть и сейчас, но 100 лет назад оно было гораздо больше размерами. От былого доходного дома остался только главный корпус.

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Новости Днепра про Первый детский сад и революционер на фасаде: история дома Геккера в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Первый детский сад и революционер на фасаде: история дома Геккера в ДнепреРусский

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