Погода на 18 мая: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, по утрам в Днепре небо будет ясным, таким оно и останется в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +14°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 18 мая:
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Зонт сегодня не понадобится!
Зонт сегодня не понадобится!
Зонт сегодня не понадобится!
На Днепр наконец-то движется лето.
В этом году украинские школьники снова будут освобождены от ГИА.
В течение дня оккупанты трижды ударили по Никопольскому району.
В Донецкой области произошло 25 боевых столкновений, а ВСУ атаковали артиллерийское подразделение оккупантов на огневой позиции.
В мае этого года Криворожский районный суд вынес приговор ранее судимому мужчине, который украл четыре одеяла с дачного участка.
В Шевченковском районе Днепра водитель автомобиля Skoda разъезжал с поддельными правами.
Сили оборони України минулої доби просунулися до 500 метрів на різних ділянках Бахмутського напрямку. При цьому в самому місті продовжуються запеклі бої і ворог у самому місті просувається.
Сегодня, 17 мая, в Днепре на улице Рабочей, неподалеку от Межшкольного комбината, на ходу вспыхнул автомобиль «ВАЗ 2102».
С конца 2021 года в Украине действует система электронных больничных листов, когда чтобы получить выписку и отнести справку с медучреждения на работу заболевшему вовсе не обязательно идти в больницу. Сделать это можно с помощью услуги электронного больничного.
В Днепре разыскали бабушку, пропавшую два дня назад.
Напомним, в Днепропетровской области действует нерестовый запрет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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