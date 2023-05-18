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Погода на 18 мая: в Днепре будет ясно и солнечно

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 18 мая: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, по утрам в Днепре небо будет ясным, таким оно и останется в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +14°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 18 мая:

  • Солнце светит очень ярко – летом будет урожай зерновых.
  • Крупные облака начали двигаться с юга на север – ожидай дождя.
  • Если кот жует траву на огороде — скоро придут дожди.

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