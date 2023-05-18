Погода на 18 травня: у Дніпрі буде ясно та сонячно

Парасольку сьогодні можна залишати вдома!

За прогнозами синоптиків, вранці у Дніпрі небо буде ясним, таким воно й залишиться протягом усього дня. Без опадів! Вранці температура повітря +14°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +25°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 18 травня:

Птахи перестали щебетати – до сильної грози.

Гуси чистять пір’я у сухому місці – до похолодання.

Якщо кіт жує траву на городі, скоро прийдуть дощі.

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