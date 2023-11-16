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Погода на 16 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 16 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Небольшой дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 16 ноября: 

  • Вечером ударил мороз — зима будет достаточно теплой.
  • Мыши начали рыть норы — жди стужу.
  • На рассвете звезды сильно мерцают — к ненастью в ближайшие дни.
  • Ночью был иней — к улучшению погоды.
  • Днем стоит холодная погода — осенью будет голодно.
  • Рано опали листья на липах — зима будет лютая.

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