Погода на 16 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Небольшой дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 16 ноября:
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