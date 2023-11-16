Погода на 16 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Небольшой дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

В Днепре на этой неделе можно ожидать первый снег.

В эти выходные в Украине ожидается стремительное похолодание.

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