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Погода на 16 листопада: у Дніпрі очікується дрібний дощ

Сьогодні 06:15
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Новости Днепра про Погода на 16 листопада: у Дніпрі очікується дрібний дощ

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде приховане там. Невеликий дощ йтиме весь час. Вдень він посилиться, а надвечір ослабне. Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +8°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 16 листопада:

  • Хмари рухаються не за вітром – скоро випаде сніг.
  • Вночі був іній – на поліпшення погоди.
  • Рано опало листя на липах — зима буде люта.
  • Увечері з’явився туман – до холодів та вітру.

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Новости Днепра про Погода на 16 листопада: у Дніпрі очікується дрібний дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 16 листопада: у Дніпрі очікується дрібний дощРусский

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