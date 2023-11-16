Погода на 16 листопада: у Дніпрі очікується дрібний дощ

Захопіть з собою парасольку!

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде приховане там. Невеликий дощ йтиме весь час. Вдень він посилиться, а надвечір ослабне. Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +8°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 16 листопада:

Хмари рухаються не за вітром – скоро випаде сніг.

Вночі був іній – на поліпшення погоди.

Рано опало листя на липах — зима буде люта.

Увечері з’явився туман – до холодів та вітру.

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