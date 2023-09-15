Погода на 15 сентября: в Днепре ожидается дождь с грозой

Захватите с с обой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. На смену утреннему дождю с грозами, придет сильный дождь, который к вечеру начнет утихать. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 15 сентября:

Дождь – к сухой и теплой осени.

Низкие облака – к непогоде.

Если нет ветра — к хорошей погоде.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: