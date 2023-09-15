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Погода на 15 сентября: в Днепре ожидается дождь с грозой

Сегодня 06:15
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Захватите с с обой зонт!

Новости Днепра про Погода на 15 сентября: в Днепре ожидается дождь с грозой

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. На смену утреннему дождю с грозами, придет сильный дождь, который к вечеру начнет утихать. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 15 сентября: 

  • Дождь – к сухой и теплой осени.
  • Низкие облака – к непогоде.
  • Если нет ветра — к хорошей погоде.

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