Погода на 15 сентября: в Днепре ожидается дождь с грозой

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. На смену утреннему дождю с грозами, придет сильный дождь, который к вечеру начнет утихать. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
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