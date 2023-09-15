Погода на 15 вересня: у Дніпрі очікується дощ із грозою

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. На зміну ранковому дощу з грозами, прийде сильний дощ, який надвечір почне вщухати. Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +21°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 15 вересня:
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