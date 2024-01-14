Погода на 14 января: в Днепре облачно, ожидается снег

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Весь день будет идти снег и к вечеру достигнет большей силы. Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 14 января:
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