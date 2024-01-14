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Погода на 14 января: в Днепре облачно, ожидается снег

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 14 января: в Днепре облачно, ожидается снег

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Весь день будет идти снег и к вечеру достигнет большей силы. Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду. 

Народные приметы на 14 января: 

  • Если идет дождь — на Пасху жди снега.
  • Гололед на дорогах — к урожаю.
  • Снег с утра — зима будет снежной, а весна — поздней.
  • Снег весь день — к теплому лету.
  • Оттепель — к холодному лету.
  • Метель и вьюга — к урожаю орехов.

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