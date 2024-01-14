Погода на 14 січня: у Дніпрі хмарно, очікується сніг

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде хмарним. Весь день йтиме сніг і до вечора досягне найбільшої сили. Вранці температура повітря -6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -1°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 14 січня:
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