Погода на 14 січня: у Дніпрі хмарно, очікується сніг

Одягайтеся тепліше, друзі!

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде хмарним. Весь день йтиме сніг і до вечора досягне найбільшої сили. Вранці температура повітря -6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -1°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 14 січня:

Відлига – до теплого та дощового літа.

Якщо йде дощ – на Великдень чекай снігу.

Ожеледиця на дорогах — до врожаю.

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