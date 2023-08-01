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Погода на 1 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 1 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, вечером в Днепре возможны прояснения, но в течение всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без осадков! Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 1 августа: 

  • Пауки прячутся по углам – к резкому похолоданию.
  • Если 1 августа нет дождя, то не будет еще шесть недель.
  • Осина пустила пух – урожай подосиновиков будет богат.
  • Растут венцы вокруг луны – будет стоять хорошая погода.
  • Уменьшается мерцание звезд – погода наладится.

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