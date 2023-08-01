Погода на 1 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, вечером в Днепре возможны прояснения, но в течение всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без осадков! Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +30°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 1 августа:

Пауки прячутся по углам – к резкому похолоданию.

Если 1 августа нет дождя, то не будет еще шесть недель.

Осина пустила пух – урожай подосиновиков будет богат.

Растут венцы вокруг луны – будет стоять хорошая погода.

Уменьшается мерцание звезд – погода наладится.

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