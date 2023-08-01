Привіт, серпень: сьогодні у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Парасолька, швидше за все, не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, увечері у Дніпрі можливі прояснення, але протягом майже всього дня погода залишатиметься похмурою. Без опадів. Вранці температура повітря +20°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +30°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 1 серпня:

Якщо буде йти дощ, то в наступному році буде багатий урожай.

Якщо 1 серпня немає дощу, то ще не буде шість тижнів.

Осика пустила пух – урожай подосиновиків буде багатим.

Зростають вінці навколо місяця – стоятиме гарна погода.

Зменшується мерехтіння зірок – погода налагодиться.

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