Привіт, серпень: сьогодні у Дніпрі очікується мінлива хмарність
Привіт, серпень: сьогодні у Дніпрі очікується мінлива хмарність
Сьогодні 06:15
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Парасолька, швидше за все, не знадобиться!
За прогнозами синоптиків, увечері у Дніпрі можливі прояснення, але протягом майже всього дня погода залишатиметься похмурою.Без опадів. Вранці температура повітря +20°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +30°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 1 серпня:
Якщо буде йти дощ, то в наступному році буде багатий урожай.
Якщо 1 серпня немає дощу, то ще не буде шість тижнів.
Осика пустила пух – урожай подосиновиків буде багатим.
Зростають вінці навколо місяця – стоятиме гарна погода.
Зменшується мерехтіння зірок – погода налагодиться.
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