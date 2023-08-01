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Привіт, серпень: сьогодні у Дніпрі очікується мінлива хмарність

Сьогодні 06:15
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Парасолька, швидше за все, не знадобиться!

Новости Днепра про Привіт, серпень: сьогодні у Дніпрі очікується мінлива хмарність

За прогнозами синоптиків, увечері у Дніпрі можливі прояснення, але протягом майже всього дня погода залишатиметься похмурою. Без опадів. Вранці температура повітря +20°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +30°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 1 серпня:

  • Якщо буде йти дощ, то в наступному році буде багатий урожай.
  • Якщо 1 серпня немає дощу, то ще не буде шість тижнів.
  • Осика пустила пух – урожай подосиновиків буде багатим.
  • Зростають вінці навколо місяця – стоятиме гарна погода.
  • Зменшується мерехтіння зірок – погода налагодиться.

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Новости Днепра про Привіт, серпень: сьогодні у Дніпрі очікується мінлива хмарністьУкраїнська Новости Днепра про Привіт, серпень: сьогодні у Дніпрі очікується мінлива хмарністьРусский

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