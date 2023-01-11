Подоляк исключил «затягивание войны»: «Все должно закончиться в течение 2023 года»

В последнее время все чаще слышно разговоры о том, что война может затянуться. Хотя такое развитие событий возможно, однако Украине не выгодно «затягивать» этот процесс, и все (включая наших партнеров) это понимают.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Василию Голованову на YouTube.

«Очень коротко и очень четко. Первое, война закончится в 2023 году. В течение 2023 года. Это важно потому, что для нас затяжка – очень плохой сценарий», – сказал Подоляк.

По мнению Подоляка, затягивание войны выгодно только России, которая, таким образом, хочет восстановить свои силы для нового наступления.

«Именно для этого они попробовали это фейковое «временное прекращение огня». Это была попытка зайти в уменьшение интенсивности войны», – отметил Подоляк.

Во время этого перемирия они хотели закрепиться на позициях, потому что через три месяца заходить туда было бы опасно.

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