Стало известно, в каком состоянии 26-летний мужчина, пострадавший при обстреле Марганца

К сожалению, пострадал 26-летний мужчина. Его доставили в больницу.
Как позже сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, жизни 26-летнего Евгения из Марганца ничего не угрожает.
Парень получил легкие осколочные ранения плеча и лица. Медики оказали ему всю необходимую помощь. Сейчас его состояние врачи определили как несложное.
Напомним, ранее мы писали, что ночью по Днепропетровщине было выпущено более 20 снарядов: есть разрушения.
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