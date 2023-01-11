Стало известно, в каком состоянии 26-летний мужчина, пострадавший при обстреле Марганца

Сегодня днем ​​россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу.

К сожалению, пострадал 26-летний мужчина. Его доставили в больницу.

Как позже сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, жизни 26-летнего Евгения из Марганца ничего не угрожает.

Парень получил легкие осколочные ранения плеча и лица. Медики оказали ему всю необходимую помощь. Сейчас его состояние врачи определили как несложное.

Напомним, ранее мы писали, что ночью по Днепропетровщине было выпущено более 20 снарядов: есть разрушения.

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