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Ищут свидетелей: на выезде из Днепра Toyota насмерть сбила женщину

Сегодня 15:24
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В понедельник, 9 января, на трассе "Днепр-Запорожье" произошла смертельная авария.

Новости Днепра про Ищут свидетелей: на выезде из Днепра Toyota насмерть сбила женщину

Там водитель Toyota недалеко от пешеходного перехода сбил молодую женщину. Она погибла на месте.

Сейчас ищут свидетелей этого ДТП.

Об этом сообщает «Информатор».

Если вы видели момент аварии или его снял ваш видеорегистратор, то, пожалуйста, сообщите об этом по электронной почте [email protected]

Любая информация может быть полезной!

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Новости Днепра про Ищут свидетелей: на выезде из Днепра Toyota насмерть сбила женщинуУкраїнська Новости Днепра про Ищут свидетелей: на выезде из Днепра Toyota насмерть сбила женщинуРусский

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