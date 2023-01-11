Ищут свидетелей: на выезде из Днепра Toyota насмерть сбила женщину

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Об этом сообщает «Информатор».

Сейчас ищут свидетелей этого ДТП.

Там водитель Toyota недалеко от пешеходного перехода сбил молодую женщину. Она погибла на месте.

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