Подоляк виключив “затягування війни”: “Все повинно закінчитися протягом 2023”

Останнім часом все частіше лунають розмови про те, що війна може затягнутися. Хоча такий розвиток подій можливий, проте Україні не вигідно “затягувати” цей процес і всі (включаючи наших партнерів) це розуміють.

Про це повідомив керівник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Василю Голованову на YouTube.

«Дуже коротко та дуже чітко. Перше, війна закінчиться 2023 року. Протягом 2023 року. Це важливо тому, що для нас затягування – дуже поганий сценарій», – сказав Подоляк.

На думку Подоляка, затягування війни вигідно тільки Росії, яка таким чином хоче відновити свої сили для нового наступу.

«Саме для цього вони спробували це фейкове «тимчасове припинення вогню». Це була спроба зайти в зменшення інтенсивності війни», – зазначив Подоляк.

Під час цього перемир’я вони хотіли закріпитися на позиціях, бо через 3 місяці заходити туди було б небезпечно.