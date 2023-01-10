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Іскандер та Джавеліна: найнезвичніші імена, які давали українським дітям в 2022 році

Сьогодні 14:49
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У 2022 українські батьки відзначилися креативністю у виборі імен.

Новости Днепра про Іскандер та Джавеліна: найнезвичніші імена, які давали українським дітям в 2022 році

Про це повідомили в пресслужбі Мін’юсту України.
 
Наразі для українців немає жодних заборон та обмежень у виборі імені для новонародженого малюка. Через це батьки часто вдаються до креативу та називають своїх дітей незвичними іменами.
 
Тому в 2022 році з’явилися маленькі українці на ім’я Іскандер або Джавеліна. Серед креативних імен були:
 
Жіночі: Мрія, Луна, Авіталь-Азаліна, Мєр’єла, Сладіслава, Квіта, Ульпана, Мантикора, Ніколоз, Русаліна, Юнія, Джавеліна.
Чоловічі: Іскандер, Воліслав, Марс, Велеслав, Ахіллес, Сармат, Світозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркіс, Стиліан, Х’юго, Нікодим, Нектарій.
 
Це дані за 2-півріччя 2022 року, зазначили в Мін’юсті.
 
А ось найпопулярнішими жіночими іменами, якими українці називали своїх малюків, стали Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, Варвара, Єва.
 
Найпоширенішими ж чоловічими іменами стали Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр, Андрій.
 
Для довідки: Іскандер – це арабо-перська форма грецького імені Александр і здебільшого стосується Александра Македонського. Перекладається як “переможний”. Проте, так ще називають ракетний комплекс, який є на озброєнні Росії.
 

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Новости Днепра про Іскандер та Джавеліна: найнезвичніші імена, які давали українським дітям в 2022 роціУкраїнська Новости Днепра про Іскандер та Джавеліна: найнезвичніші імена, які давали українським дітям в 2022 роціРусский

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