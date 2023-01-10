Іскандер та Джавеліна: найнезвичніші імена, які давали українським дітям в 2022 році

Це дані за 2-півріччя 2022 року, зазначили в Мін’юсті.
А ось найпопулярнішими жіночими іменами, якими українці називали своїх малюків, стали Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, Варвара, Єва.
Найпоширенішими ж чоловічими іменами стали Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр, Андрій.
Для довідки: Іскандер – це арабо-перська форма грецького імені Александр і здебільшого стосується Александра Македонського. Перекладається як “переможний”. Проте, так ще називають ракетний комплекс, який є на озброєнні Росії.
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