Про пса Патрона зняли мультсеріал: де можна подивитися перший епізод

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На YouTube-каналі вже вийшов перший епізод мультсеріалу. У ньому пес Патрон розповідає своєму другу коту Тому про свій робочий день. Чотирилапий сапер отримав повідомлення про зруйнований міст та небезпечну знахідку у річці – отже, має діяти і рятувати ситуацію.
Проєкт реалізується Дитячим фондом ООН Unicef Ukraine за підтримки USAID Ukraine – USAID Україна.
Інші епізоди мультсеріалу будуть виходити тут.
Приємного перегляду!
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Александра Лучка
Автор:
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