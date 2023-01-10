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Про пса Патрона зняли мультсеріал: де можна подивитися перший епізод

Сьогодні 13:36
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Відомий пес-сапер Патрон став героєм однойменного пригодницького мультсеріалу.

Новости Днепра про Про пса Патрона зняли мультсеріал: де можна подивитися перший епізод

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На YouTube-каналі вже вийшов перший епізод мультсеріалу. У ньому пес Патрон розповідає своєму другу коту Тому про свій робочий день. Чотирилапий сапер отримав повідомлення про зруйнований міст та небезпечну знахідку у річці – отже, має діяти і рятувати ситуацію.

Проєкт реалізується Дитячим фондом ООН Unicef Ukraine за підтримки USAID Ukraine – USAID Україна.

Інші епізоди мультсеріалу будуть виходити тут.

Приємного перегляду!

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Новости Днепра про Про пса Патрона зняли мультсеріал: де можна подивитися перший епізодУкраїнська

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