Уже понад 400: де у Дніпрі та області знайти Пункт незламності

Це ті місця, де можна підзарядити телефони та зігрітися, випити гарячого чаю або кави.
У Дніпропетровській області – вже понад 400 таких пунктів.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Пункти незламності працюють у школах, садочках, бібліотеках, старостатах, відділах поліції, наметах ДСНС. Ще майже півтисячі власних локацій незламності відкрили підприємці у різних куточках області.
Знайти Пункт незламності, який розташований найближче до вашого будинку, можна тут. Або в Telegram-боті, Viber-боті – в пошуку цього месенджера потрібно набрати “Пункти незламності”. Або тут:
У деяких Пунктах незламності все ще панує новорічний настрій – вони прикрашені до свят. Пройдемо усі випробування, – зазначив Валентин Резніченко.
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