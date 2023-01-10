Уже понад 400: де у Дніпрі та області знайти Пункт незламності

На випадок тривалого відключення світла або блекауту у Дніпрі та по всій області продовжують облаштовувати Пункти незламності.

Це ті місця, де можна підзарядити телефони та зігрітися, випити гарячого чаю або кави.

У Дніпропетровській області – вже понад 400 таких пунктів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Пункти незламності працюють у школах, садочках, бібліотеках, старостатах, відділах поліції, наметах ДСНС. Ще майже півтисячі власних локацій незламності відкрили підприємці у різних куточках області.

Знайти Пункт незламності, який розташований найближче до вашого будинку, можна тут. Або в Telegram-боті, Viber-боті – в пошуку цього месенджера потрібно набрати “Пункти незламності”. Або тут:

У деяких Пунктах незламності все ще панує новорічний настрій – вони прикрашені до свят. Пройдемо усі випробування, – зазначив Валентин Резніченко.

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