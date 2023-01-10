Про пса Патрона сняли мультсериал: где можно посмотреть первый эпизод

Известный пес-сапер Патрон стал героем одноименного приключенческого мультсериала.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На YouTube-канале уже вышел первый эпизод мультсериала. В нем пес Патрон рассказывает своему другу коту Тому о своем рабочем дне. Четвероногий сапер получил сообщение о разрушенном мосту и опасной находке в реке – значит, надо действовать и спасать ситуацию.

Проект реализуется Детским фондом ООН Unicef ​​Ukraine при поддержке USAID Ukraine – USAID Украина.

Остальные эпизоды мультсериала будут выходить здесь.

Приятного просмотра!

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