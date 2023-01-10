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  • Напівпритомний кликав дочку та дружину: у лікарні Дніпра рятують бійця з відірваними ногами

Напівпритомний кликав дочку та дружину: у лікарні Дніпра рятують бійця з відірваними ногами

Сьогодні 12:55
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У лікарні Дніпра лікують пораненого бійця.

Новости Днепра про Напівпритомний кликав дочку та дружину: у лікарні Дніпра рятують бійця з відірваними ногами

Чергову історії порятунку розповів гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

35-річний Іван отримав важке поранення, коли почався мінометний обстріл його позицій. За долю секунди він побачив, як його ноги відірвало. Чоловік думав тільки про те, чи зможе повернутися додому живим.

Іван прийшов до тями в дніпровській лікарні, де йому провели операцію. Військовому перелили більше шести літрів крові. Довгий час він був на апараті ШВЛ.

Приходячи до тями він кликав дочку та дружину. Нарешті після довгої розлуки він побачився з рідними.

У реанімації посміхається, жартує із рідними.
Впевнений, що й надалі все налагодиться.
Приховуючи внутрішній біль, навчився посміхатися, зчепивши зуби.
Жартує: мені судилося вижити і тут, і на нулі. Я сьогодні щасливий. І я не герой, я такий, як всі українці.
Бо ми всі разом, – розповів Сергій Риженко.

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Новости Днепра про Напівпритомний кликав дочку та дружину: у лікарні Дніпра рятують бійця з відірваними ногамиУкраїнська

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