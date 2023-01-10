На Прикарпатті мешканець Дніпра поранив ножем 15-річного хлопця, який втрутився в бійку

6 січня в обідню пору на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць Микуличина відбувався конфлікт між компанією чоловіків – один з учасників отримав ножове поранення.

На місце одразу ж виїхали правоохоронці, які встановили всі обставини події.

З’ясовано, що компанія чоловіків із Дніпра орендувала квадроцикли, щоб покататися. Під час відпочинку останні проявляли агресію до інструктора, порушували правила використання орендованих транспортних засобів, не реагували на зауваження, а також пошкодили один із квадроциклів.

Відтак між ними та власниками квадроциклів виник конфлікт, який переріс у бійку. У ході якої 27-річний мешканець Дніпра завдав удару розкладним ножем у ділянку грудної клітки 15-річному хлопцю, який втрутився у бійку.

Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Поліцейські затримали фігуранта одразу ж після скоєного, а також вилучили з місця події знаряддя злочину – розкладний ніж. Його відправили на експертизу.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере запобіжний захід. Триває слідство.

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