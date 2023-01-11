В ДТЭК рассказали, почему на Днепропетровщине введены экстренные отключения света

В ДТЭК рассказали, почему в регионе введены экстренные отключения света.
Энергетики отмечают, что это вынужденный шаг, который необходим во избежание массовых аварий из-за перегрузки. И добавляют, что количество отключений увеличивается по трем причинам:
Пожалуйста, потребляйте электроэнергию ответственно, чтобы помочь энергетикам сбалансировать энергосистему, – просят энергетики.
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