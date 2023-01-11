В ДТЭК рассказали, почему на Днепропетровщине введены экстренные отключения света

Сегодня, 11 января, в Днепре и области ввели экстренные отключения света. Поэтому графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

В ДТЭК рассказали, почему в регионе введены экстренные отключения света.

Энергетики отмечают, что это вынужденный шаг, который необходим во избежание массовых аварий из-за перегрузки. И добавляют, что количество отключений увеличивается по трем причинам:

Морозы усиливаются, и люди чаще пользуются обогревателями, из-за чего сильно растет нагрузка на сети. Промышленность вернулась к работе, что тоже привело к увеличению потребления электроэнергии. Энергосистема все еще приходит в себя после обстрелов, из-за чего в ней сохраняется существенный дефицит электроэнергии.

Пожалуйста, потребляйте электроэнергию ответственно, чтобы помочь энергетикам сбалансировать энергосистему, – просят энергетики.

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