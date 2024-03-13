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Почти в десять раз: в Украине хотят увеличить пособие при рождении ребенка

Сегодня 16:34
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Ради поощрения рождаемости в Украине размышляют об увеличении размера помощи, которую получают родители при рождении малыша.

Новости Днепра про Почти в десять раз: в Украине хотят увеличить пособие при рождении ребенка

Об этом говорится в пояснительной записке соответствующего законопроекта №11072 от 11 марта.

Размер помощи могут увеличить почти в 10 раз, с 41 тысячи 280 гривен до 384 тысяч гривен. Выплату хотят «привязать» к размеру прожиточного минимума, установленному на период его появления ребенка.

Если законопроект будет принят, на первого ребенка государство должно оказывать помощь в размере, кратном 150 размерам прожиточного минимума – по состоянию на март 2024 года это 384,5 тысячи гривен.

В то же время за рождение следующих детей выплаты будут меньше:

  • второй ребенок — 100 прожиточных минимумов — 256,3 тысяч гривен
  • третьего и каждого следующего ребенка – в размере, кратном 50 прожиточных минимумов – то есть, по 128,2 тысячи гривен.

Одноразовый размер выплат, по предложению депутатов, должен быть равен 20 размерам прожиточного минимума – сейчас это 51,3 тысячи гривен. Совещания выплаты будут начисляться до трехлетия ребенка.

Причиной сокращения рождаемости много факторов, однако одним из главных остается низкий уровень помощи при рождении ребенка, а также военные действия на территории Украины вследствие вооруженной агрессии страны-террориста России, — отметили депутаты в пояснительной записке к законопроекту.

Именно поэтому депутаты хотят увеличить помощь родителям.

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