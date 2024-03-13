Майже вдесятеро: в Україні хочуть збільшити допомогу при народженні дитини

Заради заохочення народжуваності в Україні розмірковують над збільшенням розміру допомоги, яку отримують батьки при народженні малюка.

Про це йдеться у пояснювальній записці відповідного законопроєкту №11072 від 11 березня.

Розмір допомоги можуть збільшити майже у 10 разів, з 41 тисячі 280 гривень до понад 384 тисяч гривень. Виплату хочуть “прив’язати” до розміру прожиткового мінімуму, установленого на період її появи дитини.

Якщо законопроєкт ухвалять, на першу дитину держава має надавати допомогу у розмірі, кратному 150 розмірам прожиткового мінімуму – станом на березень 2024 року це 384,5 тисячі гривень.

Водночас за народження наступних дітей виплати будуть меншими:

друга дитина – 100 прожиткових мінімумів – 256,3 тисячі гривень

третю і кожну наступну дитину – у розмірі, кратному 50 прожиткових мінімумів – тобто, по 128,2 тисячі гривень.

Одноразовий розмір виплат, за пропозицією депутатів, має дорівнювати 20 розмірам прожиткового мінімуму – нині це 51,3 тисячі гривень. Нараді виплати будуть нараховуватися до трьохріччя дитини.

Причиною скорочення народжуваності є багато факторів, проте одним із головних залишається низький рівень допомоги при народженні дитини, а також військові дії на території України внаслідок збройної агресії країни-терориста Росії, – зазначили депутати в пояснювальній записці до законопроєкту.

Саме тому депутати хочуть збільшити допомогу батькам.

Читайте також:

Українська

Автор: