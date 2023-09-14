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  • По Карачуновской дамбе в Кривом Роге россияне ударили 13 ракетами: вода могла смыть два района

По Карачуновской дамбе в Кривом Роге россияне ударили 13 ракетами: вода могла смыть два района

Сегодня 11:35
просмотров

Ровно год назад российские террористы ударили ракетами по Карачуновской дамбе в Кривом Роге.

Новости Днепра про По Карачуновской дамбе в Кривом Роге россияне ударили 13 ракетами: вода могла смыть два района

Россияне наносили удары три дня подряд – всего было выпущено 13 ракет («Искандеры», «Иксы» и «Кинжалы»). Из-за этих ударов вода могла смыть два района Кривого Рога, а треть города осталась бы без центрального водоснабжения.

Как ликвидировали последствия этой террористической атаки, рассказал Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

В первый день били 8 «Кинжалами» и «Искандерами». В результате ударов по дамбе в реке Ингулец начал быстро подниматься уровень воды – 100 кубометров (!) в секунду, – рассказал Вилкул.

Новости Днепра про По Карачуновской дамбе в Кривом Роге россияне ударили 13 ракетами: вода могла смыть два района

Новости Днепра про По Карачуновской дамбе в Кривом Роге россияне ударили 13 ракетами: вода могла смыть два района

Вода начала подтапливать окрестные территории: мост в парке Мершавцева и Лодочную станцию, 112 домовладений и дачных участков. Часть города осталась без воды. Некоторых жителей из подтопленных районов эвакуировали.

Это был первый подобный удар в полномасштабной войне – никто никогда в независимой Украине не сталкивался с такой задачей. Не могу сказать, что мы были не готовы к чрезвычайным ситуациям, мы знаем, что жестокости и цинизму оккупантов нет предела. Моделировались разные внештатные ситуации, но теория и практика иногда немного расходятся. Были моменты, когда серьезная катастрофа становилась реальностью, поэтому решения принимались быстро и сразу выполнялись. Сразу же был создан Штаб по ликвидации, в который вошли спасатели, работники коммунальных, аварийных и промышленных структур города, правоохранительных органов, городского и районного исполкомов, – рассказал Вилкул.

Новости Днепра про По Карачуновской дамбе в Кривом Роге россияне ударили 13 ракетами: вода могла смыть два района

Новости Днепра про По Карачуновской дамбе в Кривом Роге россияне ударили 13 ракетами: вода могла смыть два района

Новости Днепра про По Карачуновской дамбе в Кривом Роге россияне ударили 13 ракетами: вода могла смыть два района

Проводился колоссальный объем работ. Кроме того, на самой плотине было принято решение о подрывах дамбы в районе Черногорки ниже по течению (надо было увеличить пропускную способность и остановить подтопление). Через 16 часов уровень воды удалось стабилизировать.

Если бы не удалось – за 30 часов проспект Почтовый до уровня второго этажа был бы под водой, – отмечает глава Рады обороны города.

Через три дня уровень воды в Ингульце вернулся на обычные значения.

Был задействован весь ресурс. Штаб работал круглосуточно. Проводили большие инженерные работы. Было откачано 4500 кубометров воды из подтопленных домов и дачных участков. Параллельно велась работа по восстановлению водоснабжения… Хочу, чтобы вы понимали, что за всем этим стоит титанический труд тысяч людей, спасавших Кривой Рог от техногенной катастрофы, – подчеркнул Вилкул.

Новости Днепра про По Карачуновской дамбе в Кривом Роге россияне ударили 13 ракетами: вода могла смыть два района

Новости Днепра про По Карачуновской дамбе в Кривом Роге россияне ударили 13 ракетами: вода могла смыть два района

По дамбе в Кривом Роге российские террористы били три дня подряд. Ликвидация последствий фактически шла под новыми обстрелами. К сожалению, погиб работник коммунального предприятия «Сансервис» Смирнов Валентин Валентинович.

Вечное уважение нашему герою! – добавил Вилкул

По его словам, события той ночи и последующих дней уже вошли в историю как пример четких, слаженных и эффективных действий.

События той ночи и последующих дней уже вошли в историю как пример четких, слаженных и эффективных действий всей криворожской команды. Хочу еще раз выразить благодарность всем людям, причастным к ликвидации, за мужество, героизм, самоотдачу и профессионализм в решении задач. Вы настоящие криворожане! – добавил глава Рады обороны города.

Россияне обязательно будут отвечать за все свои действия. Россия – страна-террорист.

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Новости Днепра про По Карачуновской дамбе в Кривом Роге россияне ударили 13 ракетами: вода могла смыть два районаУкраїнська Новости Днепра про По Карачуновской дамбе в Кривом Роге россияне ударили 13 ракетами: вода могла смыть два районаРусский

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