Заряжайте все: где сегодня в Днепре выключат свет с 8 до 18

Подготовьтесь!

Сегодня, 14 сентября, в Днепре будут выключать свет на 10 часов – с 8:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых ремонтных работ компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 14 сентября с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии на

Запорожском шоссе, 40, 48.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, ждать ли отключений электроэнергии с 1 октября: в Минэнерго сделали важное заявление.

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