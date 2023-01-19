По графику или нет: как сегодня в Днепре и области будут выключать свет

То есть графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют, свет могут выключить в любой момент.
Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Проверить наличие текущих отключений можно здесь.
Компания делает все возможное для того, чтобы в период экстренных отключений в каждом доме свет был как минимум 4 часа, а отключения продолжались не более 8 часов. Верим в победу! – отмечают специалисты ДТЭК.
Если вы клиент Центральной энергетической компании, проверяйте вероятность отключения здесь.
Выстоим и победим!
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