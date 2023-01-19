По графику или нет: как сегодня в Днепре и области будут выключать свет

Сегодня, 19 января, в Днепре и области применены экстренные отключения света.

То есть графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют, свет могут выключить в любой момент.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

Компания делает все возможное для того, чтобы в период экстренных отключений в каждом доме свет был как минимум 4 часа, а отключения продолжались не более 8 часов. Верим в победу! – отмечают специалисты ДТЭК.

Если вы клиент Центральной энергетической компании, проверяйте вероятность отключения здесь.

Выстоим и победим!

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