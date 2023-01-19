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Минус «Алигатор»: украинские воины отбили 14 атак в двух областях, — Генштаб

Сегодня 10:00
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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 18 января успешно отбили все атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

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На ВолынскомПолесскомСеверском и Слобожанском направлениях обстановка остается постоянной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено.

Определенные подразделения вооруженных сил РФ и Белоруси продолжают выполнять задачи. Таким образом враг демонстрирует свое присутствие вблизи государственной границы.

Противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бучки Черниговской области, Поповка — Сумской, Бударки, Землянки, Гатище, Зеленое, Волчанск, Терновая, Красная, Каменка, Чугуновка, Новомлынск и Дворичная Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы Куриловки, Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синковки, Берестового и Табаевки Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял позиции Сил обороны возле Дружелюбовки Харьковской области и Новоегоровки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения вражеской артиллерии потерпели районы 22 населенных пункта. Среди них Верхнекаменное, Белогоровка, Веселое, Майорск, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник снова обстреливал Большую Новоселку, Золотую Ниву и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали 24 населенных пункта, в частности Времовка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них Антоновка, Берегово, Веселое, Качкаровка, Янтарное и Херсон. Пострадали мирные граждане.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парасковьевка Доннецкой области.

Наша авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и 3 — по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Также сбит вражеский вертолет Ка-52 и БПЛА «Мерлин-ВР».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения кафиров, 1 состав боеприпасов и 2 других важных объекта врага.

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