Филатов напоминает, что в этом году в Днепре не будет безопасных мест для купания на Крещение

19 января в Украине празднуют Крещение и обычно у водоемов собираются люди, которые в этот день ныряют в прорубь. В 2023 году в Днепре не обустраивали специальных мест для этого. Об этом напоминает мэр Днепра Борис Филатов.
Лучше не рисковать.
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