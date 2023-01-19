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  • Филатов напоминает, что в этом году в Днепре не будет безопасных мест для купания на Крещение

Филатов напоминает, что в этом году в Днепре не будет безопасных мест для купания на Крещение

Сегодня 10:15
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В Днепре в этом году нет специальных мест для ныряния на Крещение.

Новости Днепра про Филатов напоминает, что в этом году в Днепре не будет безопасных мест для купания на Крещение

19 января в Украине празднуют Крещение и обычно у водоемов собираются люди, которые в этот день ныряют в прорубь. В 2023 году в Днепре не обустраивали специальных мест для этого. Об этом напоминает мэр Днепра Борис Филатов.

Лучше не рисковать.

Новости Днепра про Филатов напоминает, что в этом году в Днепре не будет безопасных мест для купания на Крещение

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