В Днепре российская ракета убила тренера по акробатике вместе с мужем и маленьким сыном

14 января россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.

К сожалению, погибли 45 человек, из них 6 детей. Среди погибших оказалась и тренер по акробатике Анастасия Игнатенко. Она находилась с мужем Дмитрием и сыном Макаром, которому было всего 1,5 года, в многоэтажке, в которую попала российская ракета.

Об этом сообщил в Facebook начальник Анастасии Дмитрий Гак.

Он рассказал, что семья переехала из оккупированного Токмака в Запорожской области и сняла квартиру в доме на Набережной Победы, 118.

8 лет Настя была частью нашего клуба, бережным тренером, внимательным педагогом и судьей Национальной категории, которую уважали и любили не только в Днепре, но и по всей Украине. От имени всех тренеров Украины выражаю глубокую скорбь и слова поддержки родным и близким. Вечная память! – написал Дмитрий Гак.

Также он попросил финансово помочь маме погибшей Насти: 5168 7422 4247 8190, Ольга Игнатенко; 5168 7554 5214 3254, Алексей Игнатенко.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибших!

Не простим! Отомстим!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в результате ракетной атаки на многоэтажку погиб известный тренер по легкой атлетике и его жена.

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