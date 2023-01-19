Філатов нагадує, що цьогоріч у Дніпрі не буде безпечних місць для купання на Водохреще

У Дніпрі цього року немає спеціальних місць для пірнання на Водохреща.

19 січня в Україні святкують Водохреща і зазвичай біля водойм збираються люди які в цей день пірнають в ополонку. У 2023 в Дніпрі не облаштовували спеціальних місць для цього. Про це нагадує міський голова Дніпра Борис Філатов.

Краще не ризикувати.

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