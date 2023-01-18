В Днепре попрощались с родителями Анастасии Швец, которых убила российская ракета

Вечная память!

Сегодня, 18 января, в Днепре попрощались с Максимом и Натальей Швец – родителями 23-летней Анастасии Швец – девушки, которую сняли с руин дома спустя несколько часов после удара.

Об этом сообщает Суспільне.

Напомним, 14 января россияне ударили по многоэтажке в Днепре. Фото, где Анастасия сидит на руинах дома и ждет спасения, увидел весь мир.

В квартире на момент трагедии девушка была с родителями. К сожалению, 16 января их достали из-под обломков мертвыми.

Выражаем искренние соболезнования родным погибших! Светлая память!

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